Nella giornata di ieri, a Formello, è andato in scena un vertice tra l'allenatore biancoceleste, il direttore sportivo Igli Tare e Sergej Milinkovic-Savic in rappresentanza dello spogliatoio e i referenti di Sport e Salute (il direttore generale Diego Nepi Molineris, il responsabile dello Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico Andrea Santini e il responsabile agronomico Valeriano Bernardini), la società che gestisce lo Stadio Olimpico e dunque anche il suo manto erboso, finito nel mirino del tecnico toscano. Maurizio Sarri ha alzato la voce e le risposte arriveranno prontamente in casa Lazio.



Al termine di questo incontro, a cui ne seguirà uno nella giornata di oggi a Trigoria con la Roma, è emersa la volontà di intervenire tempestivamente per risolvere il problema. Sport e Salute farà svolgere lavori di rifacimento parziale del terreno di gioco già a partire dai prossimi giorni. Si tratterà di interventi-tampone per la mancanza di tempo, visto che domenica si torna in campo per il big match Roma-Napoli. Interventi strutturali verranno fatti durante la sosta per i Mondiali. E saranno svolti già a metà novembre in modo da consentire al terreno dell’Olimpico di «assorbire» bene la rizollatura che sarà effettuata.