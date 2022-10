La mano dietro la coscia, una smorfia sul viso, uno sguardo alla panchina. Negli attimi in cui Ciro Immobile si è fermato durante la sfida tra la sua Lazio e l'Udinese, la mimica del corpo dell'attaccante è stata la stessa di tutti i tifosi biancocelesti che, allo stadio o davanti alla tv, stavano assistendo alla scena. Senza il suo bomber, la squadra di Maurizio Sarri è costretta a cambiare, profondamente. Perché oltre a lui, manca un giocatore con caratteristiche simili, un vice che possa far respirare l'ex Torino e prenderne il posto in caso di problemi fisici. Anche se le idee, ora come la scorsa estate, non mancano...