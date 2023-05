Maurizio Sarri ha parlato del futuro di Luis Alberto al termine di Udinese-Lazio 0-1. Il centrocampista spagnolo alla Dacia Arena è stato il migliore in campo confermando così un finale di stagione in crescendo:



"Lui da novembre in poi è diventato un altro giocatore. Oggi sono contento di tutti i centrocampisti, è diventato un giocatore totale, ha grande partecipazione difensiva, con anche le stesse qualità offensive. Se lui vorrà rimanere lo vorrei tenere, il più grande errore che potremmo fare è tenere giocatori controvoglia, sarò felice se rimarrà".