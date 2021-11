Dopo l'improvvisa candidatura di Immobile sfumata nella tarda serata di ieri, l'attacco della Lazio come ci si aspettava sarà guidato da Pedro. Ecco le scelte di Sarri in vista della sfida contro la Juventus.



La formazione ufficiale:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri.