Erano due i dubbi che balenavano nella mente di Sarri in vista della sfida contro il Bologna. Il tecnico della Lazio tra Marusic e Lazzari sceglie il primo, mentre in attacco schiera Muriqi per la prima volta in stagione dal 1'. Niente Pedro falso nueve con Raul Moro sulla sinistra.



Formazione ufficiale:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.