Sarri scontento dell'operato di Lotito sul mercato. Ne parla questa mattina Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. Non sono tanto i ritardi nelle trattative e i mancati acquisti, quanto il modo in cui si stanno portando avanti le operazioni - vedi caso Sow - a far storcere il naso al tecnico.



SCELTA NON CONDIVISA - Del centrocampista svizzero-senegalese il tecnico non sapeva nulla. Si è ritrovato a cose fatte. Eppure, come ha affermato anche il suo vice Martuscello ieri a Lazio Style, ha dato alla società indicazioni precise sulle caratteristiche dei giocatori di cui ha bisogno. Il mediano dell'Eintracht invece non è un play puro, da linea a 3 di centrocampo.



ASPETTATIVE DIVERSE - Le tensioni di questi giorni tra Sarri e Lotito sono frutto quindi di aspettative disattese. Soprattutto dopo l'addio di Tare, l'allenatore si aspettava di poter incidere di più sulle scelte di mercato. Il presidente invece sembra intenzionato a fare di testa sua. Ci ha provato ad accontentare le richieste di portare a Roma Berardi, Zielinski e Ricci, ma tutti e tre, per motivi diversi, sono affari costosi e ormai complicatissimi da portare a termine. Mancano ancora un'ala e un altro centrocampista per completare la rosa. Sarri ora si augura di essere ascoltato, almeno per questi due profili.