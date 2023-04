"La Premier incassa 4 miliardi di euro e non fa vedere le partite del sabato. Noi invece siamo completamente in balia di chi ci dà meno di un quarto di quegli incassi. In Italia le previsioni dicono che domani a Milano potrebbe piovere, ma potevano anche esserci 33 gradi. Quindi come cazzo si fa a pensare di giocare alle 12.30? Qui mi sembra sempre di più che si faccia di tutto per fare un campionato mediocre. Le strutture non sono adeguate e ci sono tutti i presupposti per dare un brutto spettacolo. Ma sento parlare da chi si vuole candidare a guidare la Lega e la FIGC di Nazionale. Poi ci si sorprende degli incassi inferiori. Siamo in un momento storico che permetterebbe anche una risalita, ma con un percorso diverso. Qua se non si fa un tavolo con il governo per rifare gli stadi siamo morti, ma nessuno parla di questo.

Per fortuna ho una certa età. Al futuro ci penserà qualcun altro. La mia non è polemica, io dico questo perché sono innamorato del calcio, vedo un possibile spiraglio per tornare a livelli buoni, ma vedo anche un insieme di lacci che ci faranno sprofondare ancora di più".