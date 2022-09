Non una reazione, ma un punto di partenza.Parola di, che nonostante lo 0-4 non riesce a levarsi dalla testa il black-out di giovedì scorso., ma è da tutto il gruppo che serve sempre massima concentrazione e attenzione alta, contro qualunque avversario.L'assee lesono i punti fermi su cui l'allenatore toscano fa affidamento quest'anno., da quando giocano insieme - e primo gol in campionato ieri.(quarta se si considerano anche le ultime partite dell'annata scorsa), in un'azione iniziata dall'ennesima, sempre più uomo spacca partite. I quattro big della rosa sono stati gli antivirus della squadra, perché, come detto dallo stesso capitano nel post partita: “C'era tanta delusione dopo la partita in Europa, che abbiamo sottovalutato. Io ci ho messo subito la faccia, perché è giusto che sia così, ma si vince e si perde tutti insieme e”. Il numero 17 ha poi confermato che, per dimostrare di essere completamente guariti, questa dovrà essere la partita della conferma della crescita della squadra: “Quello che è accaduto in Europa, non deve più succedere”.A mettere il carico sulle parole dell'attaccante ci pensa lo stesso Sergente: “Per evitare gare come quelle di giovedì l’unica via è il lavoro, per migliorare”. Si maPerché il crollo di quattro giorni fa ha riguardato i nuovi e i vecchi allo stesso modo. Hanno deluso i giovani, i subentrati e anche gli uomini chiave. “L’anno scorso non è più successo senza le tre partite settimanali, può essere solo incapacità di mantenere le energie nervose in pochi giorni”. In estate però la rosa è stata allungata e questo aiuta la gestione fisica dei giocatori. Ma come si lavora su quella psicologica? Intorno a questo interrogativo gira il futuro della squadra.Soprattutto i più esperti da qui in avanti dovranno essere in grado di fare un scatto mentale, per non ricadere sempre negli stessi errori di superficialità nell'approccio a certi ostacoli. E trascinare così l'intero gruppo a migliorarsi.