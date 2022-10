A Formello inizia di fatto oggi la marcia di avvicinamento alla trasferta di Bergamo. Contro l'Atalanta, e fino a fine 2022, la Lazio non avrà a disposizione Ciro Immobile, così Sarri studia le possibili alternative.



Oggi col resto del gruppo al completo, il tecnico ha provato due tridenti diversi: da una parte c'erano Luka Romero e Zaccagni ai lati di Cancellieri. Dall'altra invece Felipe Anderson agiva da falso 9 con Pedro alla sua sinistra e Lazzari avanzato a destra. Niente spostamento di Milinkovic come punta o adattamento di Luis Alberto. Il mister non vuole snaturare troppo l'assetto della squadra e l'equilibrio tattico trovato in questa prima parte di stagione. Quello di oggi però è solo il primo di una serie di esperimenti che per forza di cose, in assenza del bomber di riferimento, il toscano dovrà fare nei prossimi giorni.