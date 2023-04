Mateus Uribe resta un'opzione per la Lazio in vista della prossima stagione, visto che si svincolerà a parametro zero a giugno dal Porto e sarà libero di firmare per un altro club. Il calciatore è stato proposto ai biancocelesti e a Lotito il profilo piace, ma Maurizio Sarri ha chiesto più tempo per decidere.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il dubbio è sulla capacità di inserirsi con gli altri calciatori del reparto. Il tecnico non vuole fare lo stesso "errore" compiuto con Marcos Antonio, quando il suo acquisto fu avallato senza conoscere il destino di Luis Alberto e Milinkovic Savic. Stavolta il tecnico biancoceleste vuole capire chi rimarrà a centrocampo prima di dare il via libera al tesseramento di Uribe che piace anche ad Atletico Madrid e a qualche club in Premier.