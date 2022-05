A pochi minuti da Juventus-Lazio, l'allenatore biancoceleste ed ex bianconero Maurizio Sarri - l'ultimo a vincere lo scudetto a Torino - ha presentato così la gara: "Non sarà semplice, ma vogliamo raggiungere l'obiettivo. Per cambiare il trend dobbiamo essere più cattivi nei minuti di recupero - ha detto a Sky - Cabral? Pedro ha fatto due allenamenti in un mese. Non ha novanta minuti nelle gambe, vedremo se entrerà coi ritmi più bassi. Cabral è un ragazzo di Capoverde che arriva dal Portogallo, ha avuto bisogno di qualche mese per inserirsi bene.