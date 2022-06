Non solo rinforzi in rosa per la Lazio. Sarri vorrebbe anche avere accanto a se altre figure di raccordo tra squadra e società con cui potersi rapportare e confrontare. Questo almeno quello che scrive oggi Leggo, sottolineando a tal proposito che il mister toscano avrebbe, secondo indiscrezioni, chiesto il ritorno di Angelo Peruzzi.



L'ex portiere ha salutato Formello un anno fa. Alla base dell'addio dell'ex club manager c'erano state alcune diversità di vedute con il ds Tare e il presidente Lotito. Motivo per il quale immaginare oggi che il blerano possa rientrare in società appare piuttosto complicato.