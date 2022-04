Dipendesse da Sarri, Milinkovic non si muoverebbe da Roma. Il quotidano Leggo riporta oggi il desiderio del tecnico toscano di ripartire dal Sergente l'anno prossimo per aprire, dopo questa stagione transitoria, il nuovo ciclo della Lazio.



Mai dire mai, certo, ma ad oggi sembra molto difficile che l'allenatore possa essere accontentato. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024. A 27 anni e con gli occhi di mezza Europa addosso, sembra arrivato per lui il tempo di approdare in un top club e fare un passo avanti decisivo per la sua carriera. Con i soldi (tanti, ndr) che la società incasserebbe dalla sua cessione verrebbe finanziato gran parte del mercato biancoceleste. Ma sarà comunque complicato - sottolinea sempre il medesimo articolo - trovare un sostituto all'altezza.