non aveva usato mezzi termini. Quella contro laè stata, di quelle che non ti fanno stare a testa alta a. L'ha spiegato bene il tecnico - strano sentire da uno che è a Roma da così poco una così profonda comprensione di quella partita -. Mandata giù, come un boccone insalubre: il percorso di cui abbiamo tanto parlato poteva bruscamente interrompersi.. Lo sappiamo come sono i centri sportivi quando si perdono queste partite: le riunioni di condominio sono più serene.La strada,, la squadra non l'ha persa di vista. Contro unannichilito, che pur veniva da 6 risultati utili consecutivi - comprese due di prestigio, le vittorie contro Inter e Fiorentina -E questo è già un punto di partenza importante. Attaccano altissimi i neroverdi, li costringono all'errore, interrompono e sporcano il loro palleggio - spesso pregevole - con un ritmo folle di contrasti e forza sulle seconde palle. E mietono azioni, una dopo l'altra, perlopiù, va detto, sprecandole.se avesse concluso il primo tempo sopra di 3 gol nessuno avrebbe detto niente, tranne quelli che ce l'hanno sempre con, che tanto di spazio tra cervello e bocca ne hanno tantissimo, mancando il punto di partenza.Tra i temi della gara contro il Sassuolo c'era ovviamente l'orda di Proci,che, secondo i nostri milioni benemeriti intellettuali da salotto, ci avrebbero portato ai Mondiali in carrozza, scampanellando l'inno col clacson.che soffoca i diritti ci leva l'impaccio di vedere la pochezza ideologica dei nostri calciatori. Fidatevi, nessuno avrebbe preso posizioni come quelle che sta indagando e su cui sta riflettendo la Nazionale inglese. Al circolo canottieri dei nostri dirigenti del calcio non si parla di queste cose volgari, figurarsi tra i calciatori. Almeno questo ce lo siamo evitati, di dover assistere a questa pochezza.l'ex Roma- turpe, non c'è che dire, e cupo per tutto il match, forse perché non vede luce, perso nel taschino dove l'ha posto Patric per i 90' - enon si vedono mai, se non in generose inquadrature della regia, tanto per rassicurare i loro cari sulla loro effettiva presenza in campo.non fa meglio, va detto. Pensate, comunque in una giornata estremamente negativa, riesce a creare di più, lottare di più, giocare di più di tutti e due i suoi discendenti.Poi, a onor del vero, visto che non siamo il suo ufficio stampa, dobbiamo dire che siamo in una di quelle domeniche - rarissime come queste botte improvvise di grandine - in cui il nostro non la metterebbe dentro nemmeno se - in deroga straordinaria - potesse segnare con le mani. Andata così, ma l'Olimpico lo sostiene, e questo basta.abusati e pietosi che la fervida stampa romana abbia mai partorito. Vederlo su uno striscione mi ha provocato una fitta al pancreas, benché di sostegno ad Immobile.con Luis Alberto ha ritrovato feeling e scherzi, ma in generale si tratta di un giocatore di statura mondiale, chi lo nega fa parte di una schiera di persone con cui non dovreste parlare di calcio, ma forse di serie tv, sperando che abbiano un gusto diverso., specialmente contro una squadra che va forte, fortissimo sulle fasce. Sulla sua c'è Traoré, uno dei migliori degli ospiti, ma Lazzari si prende lo sfizio e forse anche il gusto di costruirsi recuperando palla altissima - Sarri sorride - il gol del vantaggio, e in generale è un punto di riferimento costante e insidiose delle manovre offensive. Forse dobbiamo rivedere i nostri canoni: non esistono giocatori poco adatti a Sarri, se Sarri li può addestrare al suo calcio. Forse dobbiamo rivedere i nostri parametri: a Sarri serviranno giocatori che hanno voglia di sporcarsi le mani, rilanciarsi, lanciarsi, confermarsi e poi esaltarsi.