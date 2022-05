Casale e Parisi, i nomi di Sarri per rifondare la difesa della Lazio. Questa la proposta del mister al presidente Lotito, secondo il Corriere dello Sport, avanzata nel doppio incontro avuto tra mercoledì e ieri sera. Entrambi hanno una valutazione intorno ai 15 milioni e sono assistiti dallo stesso procuratore di Hysaj, Mario Giuffredi.



Il mister vuole ragazzi giovani, ma che conoscano già la serie A per impostare più facilmente il nuovo ciclo biancoceleste con i suoi dettami di gioco. C'è da battere però la concorrenza per entrambi. Il centrale dell'Hellas è nel mirino anche della Roma, l'esterno dell'Empoli invece piace molto anche all'Inter.