Sarri vorrebbe l'arrivo di Giuntoli alla Lazio. E l'attuale direttore sportivo del Napoli ha fatto sapere che lo raggiungerebbe volentieri. l retroscena su questa apertura lo racconta oggi Il Messaggero. Il tecnico biancoceleste spinge per avere gente fidata al suo fianco, all'interno della Lazio, con cui portare avanti il suo progetto.



Con Tare il feeling non è mai sbocciato. Il rapporto di lavoro tra il club e il dirigente albanese si concluderà a giugno e per ora di rinnovo non si è ancora discusso concretamente. C'è una proposta di triennale chiusa nel cassetto di Lotito, ma l'allenatore toscano spinge perché la rivoluzione in casa Lazio sia totale, anche oltre la rosa dei calciatori. I piani futuri per la dirigenza della società biancoceleste sembrano quindi ancora tutti da scrivere.