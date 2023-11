Rendimento deficitario per le ali della Lazio in questa prima parte di stagione. Ne parla Repubblica questa mattina, nella Cronaca di Roma. Un solo gol a testa per Felipe Anderson e Zaccagni è troppo poco, in relazione ai minuti giocati e alle occasioni avute. Non bastano i 5 assist complessivi (4 del brasiliano e uno dell'azzurro) a compensare le carenze sotto rete. E nemmeno il contributo di entrambi anche i fase difensiva, nel pressing e nel ripiegamento. Sarri pretende di più da entrambi, già a partire da Bologna, per dare maggiore incisività alla produzione offensiva della squadra.