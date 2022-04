La Lazio dovrà sostituire Lucas Leiva, in scadenza a giugno. Il sogno di Sarri sarebbe quello di allenare nuovamente Jorginho, in uscita dal Chelsea. Desiderio però quasi impossibile da realizzare per questioni di ingaggio e non solo. Vitinha del Porto e Maxime Lopez del Sassuolo gli obiettivi più concreti ma anche loro non semplici da prendere. Lo riporta il Corriere dello Sport.