La Lazio cerca un terzino sinistro sul mercato. Luca Pellegrini della Juventus è vicino al Nizza, in alternativa ci sono Valeri (Cremonese) e Doig (Verona). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Sarri ha chiesto a Lotito di fare un sondaggio per Mario Rui, che non ha ancora rinnovato il contratto col Napoli.