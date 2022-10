Non potrà fare neanche un giorno di prove Sarri prima della sfida contro lo Sturm Graz. Stamattina la Lazio si è ritrovata a Formello per una seduta di scarico dopo le fatiche di ieri a Firenze. E domani sarà già tempo di rifinitura. Giovedì all'Olimpico c'è un solo risultato possibile contro gli austriaci, ma il tempo per studiare bene l'avversario - che all'andata ha creato non poche difficoltà ai biancocelesti - è pochissimo.



Oggi la rosa si è divisa in due. Lavoro in palestra per chi ha giocato al Franchi. Sgambata in campo invece per gli altri. Il mister può contare su tutta la rosa per la sfida in Europa League, anche se Marusic e Cataldi non sono al 100%. Per montenegrino la TAC, effettuata dopo il duro colpo alla testa subito nel secondo tempo contro i Viola, ha dato esito negativo ma le sue condizioni dovranno essere valutate meglio domani. Il centrocampista invece è alle prese con dei problemi intestinali. Nelle ultime settimane anche Patric e Romagnoli hanno dovuto fare i conti con la stessa problematica. La speranza è che, come nel loro caso, pure per il mediano possa essere risolta in meno di 48 ore.