La Lazio lavora per piazzare gli esuberi. In uscita Tare deve sfoltire: come riporta la ‘Repubblica’, sulla lista dei partenti ci sono Vargic e Caicedo. Il secondo portiere e l’attaccante ecuadoriano non hanno trovato molto spazio in questa stagione e hanno deluso Inzaghi. Sono entrambi sacrificabili, gli agenti stanno cercando di trovargli una nuova sistemazione.



NEWS LAZIO - Caicedo è richiesto dalla Spagna: su di lui ci sono Villareal e Betis Siviglia, il suo passato in Liga potrebbe tornargli utile per trovare una nuova squadra. Anche la Lokomotiv dalla Russia vuole l’attaccante. Per Vargic ci sono invece varie richieste dalla Croazia. Pronti via, la Lazio ha già in mano i sostituti: al posto di Caicedo arriverà Wesley, attaccante del Bruges sempre più vicino alla Lazio. Esce Vargic, arriverà invece Proto, portiere dell’Olympiacos.