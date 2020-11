Si è concluso l'ultimo allenamento della settimana per la Lazio. Questa mattina, dopo i tamponi, la squadra biancoceleste ha lavorato nel centro sportivo di Formello. Seduta facoltativa sul campo Fersini alla quale però ha risposto presente un gruppo nutrito di calciatori rimasti nella capitale. Niente partitella contro la Primavera. Inzaghi e il suo staff, sono rimasti soddisfatti dell'intensità di lavoro dei giorni scorsi. Largo quindi ad un allenamento tecnico. Prima riscaldamento con un possesso palla a ritmo blando. Poi lavoro a piccoli gruppi con passaggi al volo e gol nella porticina. In totale tre terne.



La prima formata da Armini, Hoedt e Parolo. La seconda da Cataldi, Radu e Fares. La terza, e ultima, da Luis Alberto, Lazzari e Andreas Pereira. Si è passati poi alle navette, e al gruppo si è unito anche Inzaghi. L'allenamento si è concluso con una partitina con gol nelle porticine. Fluo contro arancio, Tra questi ultimi vi era anche il mister schierato difensore. Sugli scudi Radu, autore di una tripletta tra i fratinati. Il romeno ha provato a portarsi il pallone a casa, ma il club manager Peruzzi scherzando gliel'ha impedito. Dalla prossima settimana si comincerà a preparare il rientro in campo contro il Crotone.