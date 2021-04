In seguito alla vittoria sofferta (5-3) contro il Benevento la Lazio è tornata subito ad allenarsi a Formello. Da oggi a lunedì prossimo i biancocelesti sapranno il proprio destino in ottica Champions. Giovedì ci sarà lo scontro col Napoli, mentre tra una settimana quello all’Olimpico col Milan. Due incroci determinanti ai quali la Lazio ha avuto il merito di arrivare nel migliore dei modi, ovvero con cinque vittorie di fila, proprio quello che chiedeva mister Inzaghi ai suoi calciatori.



ALLENAMENTO DI SCARICO – Tornando al campo, stamattina è andata in scena la classica seduta di scarico per la Lazio sul secondo manto erboso di Formello. Un allenamento blando tra pochi intimi nel quartier generale biancoceleste. Si è visto un solo titolare contro il Benevento, ovvero Fares. Buone notizie anche da Caicedo, tornato col resto dei compagni dopo una settimana di riposo.



I due hanno saltato solo la partitella finale. Tanti gli assenti stamani. Oltre agli altri titolari, nel Lazio Training Center non si sono visti innanzitutto Escalante, Akpa Akpro e Cataldi. Tutti e tre non sono al meglio fisicamente. Out poi Andreas Pereira, nonostante ieri non abbia neanche giocato. Infine, assenti Armini (impiegato con la Primavera) e il lungodegente Luiz Felipe.