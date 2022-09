La Lazio proverà nella missione impossibile, da quanto riferisce il Corriere dello Sport, di blindare il suo gioiello Milinkovic-Savic. Al momento, scrive il quotidiano, non è stato affrontato l'argomento con il giocatore e gli scenari non vanno nella direzione di un nuovo accordo. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024.