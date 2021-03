I disagi difensivi della Lazio sono sotto gli occhi di tutti. In questa stagione il club capitolino ha dimostrato che serve quasi una rifondazione nella retroguardia. Almeno due acquisti di livello per rimpinguare un reparto che quest'anno è tornato su ritmi decisamente negativi. A tal proposito spuntano nuove piste per la difesa. Come riporta Il Messaggero stamani infatti la Lazio si sta guardando intorno. Piacciono giocatori giovani e costosi come Pau Torres del Villarreal e Lisandro Martinez dell'Ajax. Non va sottovalutata però la pista che porta a un vecchio pallino. Si tratta di Nikola Maksimovic del Napoli, una grande occasione nel caso dovesse scegliere di non rinnovare coi partenopei a giugno.