Tutti parlano di Mario Götze in Germania. Il centrocampista, che piace a Lazio e Roma e tra poche settimane potrà decidere del suo destino, è sulla bocca di tutti. Ne parla la leggenda tedesca Michael Ballack: "Götze è un calciatore fantastico ed è stato sicuramente uno dei migliori che abbiamo mai avuto in Germania", ha dichiarato il 43enne in un'intervista a Sport1 . Götze non è riuscito ad adattarsi ad uno stile di gioco moderno, secondo Ballack: “Lo stile di gioco attuale ne ha determinato il destino. Questo pressing ad alta velocità, i numerosi sprint, non è adatto a questo", dice Ballack, che Götze descrive come un" calciatore d'istinto, che sa dove in campo deve correre e dove il passaggio deve finire". L'ex Bayer consiglia il suo prossimo club: "Quando un giocatore come lui deve svolgere compiti offensivi e difensivi molto stringenti, lotta e perde qualità. Dovrebbe cercare un club in cui i vincoli tattici non siano altrettanto severi".