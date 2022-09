Fabrizio. Il presidente dell'ha rilasciato oggi un'intervista ai microfoni dell'emittente romana, vicina ai colori biancocelesti, Radio Incontro Olympia, nella quale chiuso ad ogni possibile ipotesi di trasferimento del terzino a gennaio.- già dall'estate appena trascorsa - come possibile rinforzo in un reparto che necessita di un nuovo innesto."Ascolto spesso domande di mercato intorno ai giocatori dell'Empoli, ma non voglio neanche prenderle in considerazione - ha chiarito il patron dei toscani - Mi fanno solo arrabbiare e mi rompono le scatole. Il mio compito di presidente è proteggere i miei ragazzi e, in generale, tutto l'ambiente empolese, che per me è un patrimonio da salvaguardare., per il motivo appena spiegato".Tra i talenti della squadra allenata da Paolo Zanetti c'è anche Vicario, attualmente impegnato con gli Azzurri del ct Mancini e vecchio obiettivo proprio della Lazio, prima che si virasse su Provedel. Riguardo la trattativa, poi naufragata, per il portiere lo stesso Corsi ha raccontato: "Con la Lazio c'era stata una telefonata. Mi aspettavo un affondo successivo, che però non è mai arrivato perché poi hanno virato su Maximiano e Provedel. Quest'ultimo noi lo conosciamo bene ed è veramente un ottimo portiere, infatti anche lui è stato giustamente chiamato da Mancini, insieme a Vicario che è meritatamente il terzo portiere della Nazionale e per noi la sua convocazione rappresenta il riconoscimento e l'apprezzamento migliore per il nostro lavoro".Il presidente empolese ha poi espresso anche, che prima di approdare ai grandi palcoscenici italiani ed Europei era partito proprio dal club toscano. "Per me è un'icona del calcio italiano - ha dichiarato Corsi - Continua ad essere un maestro di campo come lo era stato qui da noi., mentre altri hanno optato per tecnici che anziché il campo preferiscono allenare stampa e tifosi..."