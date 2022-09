Doppia seduta oggi a Formello, senza Nicolò Casale. Il difensore della Lazio è alle prese da qualche giorno con un fastidio all'adduttore. Oggi non è sceso in campo con i compagni e domani sono previste per lui delle visite di controllo per chiarire l'entità del problema.



Ma è tutta la difesa di Sarri ad essere incerottata. Sempre out anche Lazzari, che sta seguendo le terapie per riprendersi dalla lesione al bicipite femorale della coscia destra. A mezzo servizio anche Patric, affaticato dopo i tanti impegni ravvicinati delle settimane scorse. Domani ultima seduta prima, poi due giorni di pausa. Da martedì i biancocelesti ritorneranno a fare sul serio, con i nazionali che man mano rientreranno e il tecnico toscano potrà lavorare per preparare la sfida contro lo Spezia.