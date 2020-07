Il mercato non si ferma mai, e le big hanno puntato da tempo gli occhi su Sergej Milinkovic Savic: il centrocampista serbo piace a mezza Europa, la Lazio vuole cederlo solo ad una cifra importantissima. E dalla Serbia arrivano dichiarazioni che rinfocolano il mercato.



MERCATO LAZIO - A parlare è il ct della Serbia, Ljubisa Tumbakovic, che a Radio Kiss Kiss Napoli non ha fatto mistero del futuro ideale per Milinkovic: “La Lazio mi è piaciuta molto in questa stagione, ha giocato un grandissimo calcio. Il futuro di Sergej dipende solo da lui. Penso che sia arrivato il momento di cambiare squadra e firmare per un top club europeo perché a Roma ha già fatto il massimo in una società rispettabile, che stimo tantissimo. Ma non rappresenta quei top club in grado di farti fare il salto di qualità, cosa che Sergej oggi merita”.