L'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, in un'intervista al Corriere della Sera della, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra allenata da Mister Maurizio Sarri.



KAMADA - "La sua posizione ideale è sul centro-sinistra, sono convinto. Lui deve apprendere gli schemi di Sarri, ma è anche il tecnico a dover entrare nella testa del giocatore. Ha qualità, le due migliori partite le ha fatte contro Napoli e Juve".



LUIS ALBERTO E KAMADA INSIEME - "Sta anche a Sarri insistere e trovare una collocazione. Penso che il tecnico abbia l'idea che serva il miglior Kamada per risalire in classifica".



IL PUNTO SULLA LAZIO - "La squadra balbetta e fa fatica, sono stati persi punti pesanti ma sta ritrovando la solidità difensiva".