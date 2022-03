Pedro si è raccontato ai microfoni di Radio Marca Tenerife. In una lunga intervista ha parlato della sua carriera e delle sue esperienze sportive in giro per il mondo. L'ala della Lazio ha risposto anche ad alcune domande sul suo futuro:



"Lascio tutto aperto per il futuro, anche se ho una serie di fattori personali da considerare. Vorrei essere più vicino a Barcellona, per potermi godere di più i miei figli. Ovvio che il calcio limiti molto la tua vita personale. Finisci per perdere molte cose a causa del calcio ed è difficile riuscire a mettere la propria felicità prima del lavoro. Al momento ho ancora un anno qui alla Lazio con il mio contratto. Quando sarà finito vedrò cosa farò. Non so cosa succederà, ma per ora rimarrò qui e quando sarà finita vedrò dove andrò. Penso di avere ancora uno o due anni di calcio".