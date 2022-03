Romulo, ex giocatore della Lazio tra le altre, ha voluto dedicare sui social un pensiero a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna colpito da una recidiva della leucemia:



"Sicuramente vincerai anche questa battaglia mister. Mi accogliesti con tutto l'amore di un padre verso il proprio figlio quando arrivai alla Fiorentina, il minimo che posso fare è pregare ogni giorno perché tu possa uscirne vittorioso, come hai sempre fatto. Ahhh...chi ha indossato questa maglia (Lazio) ha una forza in più!".