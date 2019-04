Al portale belga Het Belang van Limburg, l'attaccante classe '96 del Bruges Wesley ha parlato del proprio futuro: "Ho letto il mio nome associato a tante squadre. Ovviamente è completamente diverso andare in Cina rispetto ad un altro Paese europeo. Il mio futuro? Una volta ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra e si è aperto un caso. Ho sempre seguito da vicino la Premier League, ma sono aperto anche ad altre cose, non escludo nulla...". Tra i club interessati c'è anche la Lazio, che potrebbe però presentare un'offerta soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.