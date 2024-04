Lazio, sfida aperta al Bologna per il gigante Sissoko: quel retroscena sul Milan e Maldini…

IL PROFILO DI SISSOKO

Muscoli per il centrocampo della. Igor Tudor ha bisogno di alternative tecniche e tattiche rispetto alle risorse che può già sfruttare nella batteria dei centrocampisti. Ecco perché il club biancoceleste si sta muovendo sul mercato per accaparrarsi le prestazioni di un giocatore molto interessante a parametro zero:Francese naturalizzato maliano, 26 anni, 1,93 di altezza, Sissoko è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora alcun accordo per il rinnovo con lo Strasburgo. La sua grande potenza fisica gli permette di giocare sia davanti alla difesa in un centrocampo a tre o a due ma anche da difensore centrale.Nell’estate del 2022 Sissoko ha sfiorato il trasferimento più importante della sua carriera, ovvero quello al. Il classe 1997 era nella lista di Moncada ema poi la scelta ricadde sul prestito didal Wolfsburg. Ora i tempi sembrano maturi per l’arrivo di Sissoko in Italia, Lazio e Bologna ci provano.