Il Milan e Pioli al bivio: perché la sfida con la Roma può salvare la stagione

Con match di ritorno previsto tra una settimana, giovedì 18 aprile, allo stadio Olimpico. Un confronto tutto da vivere, col piacere dellasotto la guida di José Mourinho, nelle ultime tre stagioni la formazione della Capitale non è andata oltre il doppio pareggio (2-2 in rimonta al “Meazza” e 1-1 in casa, con gol di Saelemaekers in extremis) nella passata stagione, incassando anche 4 ko.che, dopo un bimestre ottobre-dicembre da dimenticare (5 sconfitte e 3 pareggi in tutte le competizioni) che sono costate l’uscita di scena anticipata dai giochi per lo scudetto e l’eliminazione ai gironi di Champions League,e inanellare una serie di risultati che ha portato i rossoneri al secondo posto dietro l’Inter, operando un’importante rimonta sulla Juventus, e tenuto aperto un fronte tutt’altro che secondario per il prestigio e le prospettive di incasso sul fronte dei ricavi per il club., mettendo definitivamente da parte le perplessità della prima metà e rivalutando l’operato del tecnico emiliano agli occhi chi, tra qualche settimana, sarà chiamato ad esprimersi sul suo destino. Come abbiamo riportato anche nei giorni scorsi su calciomercato.com , più che l’esito del derby contro l’Inter del prossimo 22 aprile - che può consegnare l’aritmetica certezza del 20° scudetto nerazzurro e quindi della seconda stella in uno stadio che sarà a larga maggioranza rossonero -, sentiti i pareri del suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic ma anche dell’ad Giorgio Furlani e degli altri componenti della parte sportiva, ossia Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio,, avendo evitato la parte di tabellone che contempla la presenza del fortissimo Liverpool di Klopp in caso di superamento di questo turno.Complice una sequenza di infortuni impressionante che nelle ultime stagioni è diventato una preoccupante costante. Mentre era stato messo in preventivo, essendo inseriti in un girone di ferro con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, di poter non superare la prima fase di Champions League. A patto, per l’appunto, di rifarsi con gli interessi nella seconda competizione europea per importanza.- Se play-off e ottavi di finale hanno offerto due ostacoli ampiamente alla portata come i francesi del Rennes e i cechi dello Slavia Praga,- con un organico finalmente quasi al completo e performante in tutti i suoi effettivi e con un gioco più brillante ed efficace -Ora si arriva allo snodo decisivo: la doppia sfida in campionato contro Inter e Juventus ma soprattutto ciò che resta dell’Europa League saranno il vero banco di prova per pE allontanare una volta per tutte gli spettri che hanno aleggiato negli ultimi mesi sulla sua testa. Dalla suggestione chiamata Antonio Conte alle candidature più esotiche rappresentate da Graham Potter e Julen Lopetegui.