Io a Bologna sono felice e ho fatto bene a fidarmi di Hickey. In un futuro molto imprecisato mi vedo in Premier League.

Il futuro di Lewismolto difficilmente sarà alla. Il centrocampista scozzese delè uno dei nomi cheha fatto alla società per un possibile rinforzo a centrocampo. Già nei giorni scorsi però l'idea di provare a bussare alla porta dei felsinei a gennaio era stata raccontata sui giornali come quasi impossibile da realizzare. Avrebbe potuto essere un'opzione per giugno - pur sempre difficile per i biancocelesti, vista la concorrenza della Juventus - ma(anche per i bianconeri, per la verità). A soffiarle via è il calciatore stesso che in un'intervista rilasciata a Repubblica, a una precisa domanda sul proprio futuro, ha risposto: