Rivoluzione in vista per l'attacco della Lazio. Dal possibile erede di Immobile ai sostituti sulle fasce, nelle prossime sessioni di mercato la società biancoceleste si muoverà per rinnovare profondamente il parco attaccanti.



Come scrive il Messaggero, con Ciro sempre tentato dalle sirene arabe (l'Al-Ahli sembrerebbe intenzionato a rifarsi sotto), il sogno di Sarri per sostituirlo sarebbe Rafa Silva. Il classe '93 portoghese, di proprietà del Benfica, è un nome che il tecnico aveva già fatto in estate al club. Per giugno potrebbe tornare di moda. Sempre per l'estate si lavora anche alla pista Colpani, su cui è forte la concorrenza delle big di A. Con Felipe Anderson ancora senza rinnovo (e corteggiato dalla Juventus) e Pedro con le valigie pronte, il quotidiano romano insiste poi sulla candidatura di Insigne, che dovrebbe però liberarsi a 0 dal Toronto FC e tagliarsi lo stipendio. Scenari che comunque non possono prescindere dalla conferma di Sarri stesso sulla panchina della Lazio.