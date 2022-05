Ivan Provedel tratta il rinnovo con lo Spezia. A riportare la notizia è tuttomercatoweb.com. Si allontana così uno dei possibili obiettivi di mercato della Lazio per la porta. Il classe '94 è sulla lista dei preferiti dei biancocelesti per il ruolo di secondo portiere. Il club capitolino infatti si prepara a dire addio in estate sia a Strakosha, sia a Reina. Avrà quindi bisogno di un doppio intervento tra i pali.



Per il ruolo da titolare Sergio Rico è in pole, ma l'estremo difensore spezzino, col contratto in scadenza a giugno, avrebbe potuto rappresentare un'opportunità a costo zero, come riserva. La società ligure però si sta attivando in questi giorni per il prolungamento. Se andasse in porto, il suo profilo uscirebbe definitivamente dalla scena del mercato delle aquile.