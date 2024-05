Lazio, si apre una pista a sorpresa dalla Francia per l'attacco

C'è un nome nuovo nella lista dei candidati per l'attacco della. Come ormai noto, i biancocelesti in estate puntano ad aggiungere un terzo centravanti alla rosa di, da far ruotare con Immobile e Castellanos. Dia sembra essere l'obiettivo numero uno, ma oggi il quotidiano Leggo parla di una pista a sorpresa che potrebbe aprirsi in Francia. Si tratta del numero 9 del, classe 2000 e protagonista della stagione con 14 gol e 3 assist in Ligue1. A questi si sommano poi le 5 reti e 2 assist nelle coppe, per un totale di 19 centri e 5 passaggi vincenti per i compagni in 44 presenze.

Dallinga è olandese, cresciuto calcisticamente prima nelle fila dell'FC Emmen e poi in quelle del Groningen, con cui ha esordito in Eredivisie per poi passare al Tolosa. Fisicamente è un colosso di un metro e novanta, con caratteristiche tecniche quindi molto diverse dagli altri due attaccanti della Lazio. Con i francesi ha un contratto fino al 2026, ma per lui potrebbe essere arrivato il momento di fare un salto in avanti in carriera. Non a caso. Per sedersi al tavolo a trattare peròdi euro. cifra importante per i biancocelesti che comunque dovranno fare diversi interventi sul mercato nella prossima sessione, per soddisfare le esigenze di Tudor di rinnovamento della rosa.