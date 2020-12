Continua la preparazione fisica, ma soprattutto mentale alla partita più importante della gestione Inzaghi in casa Lazio. I biancocelesti alle 18:55 ospiteranno il Bruges allo stadio Olimpico. La posta in palio sarà altissima. Al club capitolino basterà anche un pareggio per approdare agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo che la Lazio non raggiunge da 20 anni. Vista l'importanza del match, anche il presidente Lotito ha voluto far sentire la sua presenza alla squadra. Come riporta Il Messaggero il patron biancoceleste ieri ha raggiunto il ritiro di Formello, ma senza fare discorsi anche per non aggiungere pressione.