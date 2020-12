Ultima per chi batte. Nel senso che chi ancora non è passato dall'altra parte deve dare tutto in questa occasione. Dopo ci sarebbe spazio solo per rimorsi e amare riflessioni. La Champions League regala brividi intensi. E soldoni, a chi li sa guadagnare.Resta da capire se il Barcellona a pezzi dell'ultimo periodo, battuto anche dal Cadice nella sua Liga, difenderà il primo posto che si è solidamente conquistata con la vittoria a Torino. Finì 2-0 per i blaugrana con i tre gol annullati a Morata. Ora bisognerà almeno provarci contro una squadra che sembra pensare ad altro. E con la Juve che viene da un finale razzente nel derby vinto all'ultimo guizzo. Vedo una partita mossa, di quà e di là, con parecchie reti. La vittoria al Nou Camp, anche se fosse una vittoria non utile a passare per primi, sarebbe un bel visto sul passaporto europeo del "deb" Pirlo. Over.. Credo fermamente in un match dove Immobile & Company segnino subito il territorio. Il pareggio significa poco, vorrebbe dire star lì a soffrire fino ai minuti finali. Gli ospiti ci proverebbero anche se dovessero andar sotto, nessun dubbio. Perchè il terzo posto - e giocarsela ancora ma in Europa League - sarebbe il futuro e non un futuro da poco. Vittoria Lazio più combo over: mi piace.. I francesi di Tuchel (ancora per poco?) hanno dato vita, con Manchester United e Lipsia, al girone infernale della manifestazione. Si è arrivati all'ultima giornata tutte e tre a 9 punti, non so se mi spiego. Inglesi e tedeschi hanno il lavoro sporco da fare (e a qualcuno doveva pur toccare). I francesi ospitano turchi ormai fuori da tutto, verranno a Parigi in gita di classe. Questo probabilmente significherà prendere e magari segnarne almeno uno. La vittoria non può essere in discussione, i gol scenderanno. Almeno quattro, apriti cielo!