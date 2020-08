Dopo lo svincolato Escalante e l’acquisto ‘in famiglia’ di Akpa-Akpro (arrivato dalla Salernitana), Reina è il terzo colpo del mercato della Lazio. Presto, forse già nelle prossime ore, dovrebbero essercene altri due. Sono infatti alle battute finali le trattative per l’attaccante kosovaro Muriqi e per l’esterno franco-algerino Fares. Con entrambi i giocatori c’è già un accordo, con i rispettivi club si sta lavorando da giorni per limare tutti i dettagli. Così si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Al Fenerbahce per Muriqi la Lazio verserà complessivamente 18 milioni di euro, si tratta su come redistribuire questa somma tra parte fissa e bonus. Per Fares, invece, la Lazio dovrebbe dare alla Spal una somma tra i 6 e i 7 milioni di euro con l’aggiunta di un giocatore (Palombi, Lombardi e Kiyine i candidati).