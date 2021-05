Un altro infortunio per Joaquin Correa. Al 18' di Sassuolo-Lazio, l'argentino è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Emergenza totale in attacco per la Lazio, già priva di Caicedo e Immobile (oltre a Pereira squalificato). Accanto a Muriqi è andato Cataldi, con Lulic da mezzala e l'inserimento di Fares dalla panchina al posto di Correa.