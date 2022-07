Alta tensione tra la Lazio e Denis Vavro, dopo l'uscita infelice del giocatore sui social ("odio la Lazio" aveva detto, prima di scusarsi pubblicamente). La trattativa per il riscatto da parte del Copenaghen, che sembrava avviata alla chiusura, è stata bloccata. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, se la cessione non andasse in porto il calciatore dovrebbe subito rientrare in Italia per partecipare al raduno.