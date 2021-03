La giornata di ieri in casa Lazio è stata importante anche in ottica infortuni. Manuel Lazzari si è recato nella clinica Paideia per gli accertamenti al polpaccio. La buona notizia è che non ha riportato uno stiramento. Quella negativa però, come riporta Il Corriere dello Sport è che l'esterno destro ha riscontrato un'elongazione che lo terrà fuori per almeno due settimane, constringendolo a saltare la Juventus e il Crotone.