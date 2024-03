Lazio, si ferma Lazzari: Felipe Anderson cambia ruolo contro la Juventus

Redazione CM

15 minuti fa



Stop in casa Lazio per l'esterno Manuel Lazzari. La squalifica di Luca Pellegrini riduce ai soli Marusic e Hysaj i laterali disponibili per Igor Tudor alla sua prima da allenatore biancoceleste contro la Juventus. Per Lazzari problema al polpaccio da valutare nelle prossime ore, calano le possibilità di vederlo in campo sabato.



COME GIOCA LA PRIMA LAZIO DI TUDOR - Si può allora ipotizzare che Felipe Anderson venga schierato largo a destra, con Marusic sull'altra fascia. Provedel è ancora out, gioca Mandas con Casale, Romagnoli e Gila in difesa. A centrocampo sempre out Rovella, ballottaggio tra Cataldi, Vecino e Kamada per giocare con Guendouzi. Zaccagni e Luis Alberto dovrebbero essere i trequartisti, Immobile avanti su Castellanos per il ruolo di punta.