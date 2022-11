La Lazio perde per infortunio Manuel Lazzari. L'esterno italiano si è fermato dopo uno scatto al minuto 25 del primo tempo della sfida contro il Monza sul risultato di 0-0. Il problema al polpaccio ha costretto Sarri al cambio con l'ingrsso di Marusic dall panchina. La fitta sentita è di quelle acute e per questo il club biancocelsete, salvo sorprese, non avrà a disposizione l'ex Spal per la prossima sfida di domenica contro la Juventus.