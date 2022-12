Lazio bloccata sul mercato invernale. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, il piano a novembre era di inserire un giovane terzino sinistro a gennaio, per poi fare investimenti più corposi in estate. L'indice di liquidità e le poche risorse economiche a disposizione rendono però complicate qualunque innesto adesso. Per questo si starebbe allora lavorando ad un affare da chiudere il mese prossimo e perfezionare poi l'effettivo trasferimento a Formello del nuovo arrivo a giugno.



I nomi sono quelli fatti nelle scorse settimane. Parisi è il preferito di Sarri. Pellegrini è un'opzione percorribile a costi inferiori. Più defilati gli altri profili, al netto di eventuali sorprese.