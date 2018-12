La Lazio guarda in casa Genoa per rinforzare la propria linea difensiva. In vista dell'apertura del mercato invernale la società capitolina avrebbe individuato in Davide Biraschi il tassello ideale per puntellare la propria retroguardia.



Il difensore romano è tuttavia uno dei perni della formazione di Ivan Juric e difficilmente il Genoa accetterà di liberarsene a stagione in corso. Secondo Sportal.it per provare a convincere la dirigenza rossoblù la Lazio potrebbe inserire come contropartita nella trattativa il centrocampista Danilo Cataldi , già transitato in prestito da Pegli due stagioni fa.



Una soluzione che tuttavia non sembrerebbe convincere più di tanto i liguri che più che di un mediano avrebbero bisogno di un laterale sinistro. In questo caso il Grifone potrebbe chiedere che nell'operazione venga compreso l'esterno belga Jordan Lukaku.