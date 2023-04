L'Inter vuole riscattare Acerbi, ma chiede lo sconto alla Lazio. Questo il sunto della situazione, riportato oggi dal Messaggero, intorno al difensore attualmente in forza ai nerazzurri, ma ancora di proprietà dei biancocelesti.



A Roma il centrale non vuole tornare, dopo la rottura con l'ambiente. Lotito però non intende mettere uno zero a bilancio per cedere il cartellino del classe '88. 3,5 milioni è il prezzo del riscatto pattuito un anno fa. Acerbi è un pupillo di Inzaghi e il club meneghino proverà ad accontentare l'allenatore (la cui conferma è comunque tutt'altro che scontata, ndr), ma solo se riuscirà ad abbassare il prezzo. Ecco quindi che tra Marotta e la società capitolina si preannuncia un braccio di ferro in estate per trovare un accordo che accontenti tutti.